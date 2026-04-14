Con el objetivo de fortalecer las acciones preventivas desde el ámbito escolar, la Gerencia Regional de Educación La Libertad (GRELL), viene impulsando la campaña “Sucamec va a tu cole”, en el marco de la alianza estratégica suscrita en el año 2025 con la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).

Este acuerdo permite el desarrollo de intervenciones decisivas orientadas a fortalecer la seguridad escolar, mediante acciones de prevención del uso indebido de armas de fuego, réplicas y materiales peligrosos en entornos educativos, contando con respaldo legal y operativo entre ambas instituciones. Las acciones se vienen desarrollando en instituciones educativas, beneficiando a estudiantes y a toda la comunidad educativa.

La campaña contempla la realización de charlas vivenciales dirigidas a padres de familia, tutores, directivos, docentes y auxiliares de educación, con el propósito de generar conciencia sobre los riesgos asociados a la manipulación de armas por parte de menores de edad. Asimismo, se brindan orientaciones claras sobre cómo actuar ante el hallazgo de un arma, enfatizando la importancia de no manipularla y comunicar de inmediato a un adulto responsable o a las autoridades competentes.

El gerente regional de Educación, Rufino Rodríguez, destacó la importancia del trabajo articulado entre instituciones para enfrentar la inseguridad desde un enfoque preventivo.

“Esta campaña representa una acción concreta para prevenir la violencia desde las escuelas. Queremos que nuestros estudiantes crezcan en entornos seguros y libres de riesgos, y para ello es clave educar y sensibilizar a toda la comunidad educativa”, señaló.

La campaña “Sucamec va a tu cole” se articuló con la estrategia regional “Mi escuela, zona libre de violencia y drogas”, impulsada por la GRELL, la cual integró a diversas instituciones públicas en el desarrollo de acciones preventivas, fortaleciendo la convivencia escolar y beneficiando a cientos de estudiantes.