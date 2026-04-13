El titular de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (Grell), Rufino Rodríguez Román, invocó a los directores de las 496 instituciones educativas que fueron usadas como locales de votación para que hoy lunes estén pendientes de la limpieza y orden del mobiliario, a fin de que mañana se retomen las clases con normalidad.

“La finalidad de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tenga a su cargo los colegios es para que se deje los ambientes en buen estado para poder recibir a nuestros estudiantes el día martes y así retomar las actividades de manera normal. La idea es no perjudicar el reinicio de clases”, remarcó el funcionario.

Es importante precisar que en esas 496 instituciones educativas se instalaron 5,302 mesas de sufragio para que 1,552,691 ciudadanos acudan a votar.