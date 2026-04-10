El gerente de Defensa Nacional del Gobierno Regional de La Libertad, coronel PNP (r) Edwin Dávila Paredes, sostuvo ayer que el índice delincuencial ha disminuido en comparación al año anterior.

El funcionario señaló que, de acuerdo con las estadísticas del Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, entre enero a marzo de 2025 se perpetraron 75 homicidios y en lo que va de este año se reportaron 55 asesinatos en La Libertad [ayer por la tarde mataron a dos hombres en Trujillo, por lo que la cifra se elevó a 57].

MENOS BOMBAS

En cuanto a los casos de extorsión con uso de dinamita, Edwin Dávila precisó que en los tres primeros meses de 2025 se registraron 133 detonaciones y en este año, en el mismo periodo, se han reportaron 62.

“También ha descendido el robo de vehículos en un 50%, además de otros delitos”, agregó.

El funcionario manifestó que como Gobierno Regional (GORE) La Libertad continuarán apoyando a la Policía Nacional del Perú (PNP) con la entrega de logística.

En efecto, el funcionario sostuvo que la reducción de los delitos en La Libertad se debe a que actualmente la Policía dispone de mayor logística y equipos tecnológicos.

Resaltó que ahora se cuenta con un laboratorio de criminalística que permitirá hacer frente a la ola delincuencial con más eficiencia.

“La Policía tenía equipos desfasados y no contaban con peritos. Antes el análisis de huellas, absorción atómica, pruebas balísticas se hacía en Lima y eso generaba que se pierda la flagrancia, pero eso ya cambió”, afirmó el funcionario.

DISTINTA VISIÓN

Hace solo algunos días, el vicegobernador de La Libertad, Ever Cadenillas, cuestionó que la Policía no esté demostrando eficiencia en la lucha contra el crimen a pesar de haberla dotado de equipamiento. “Logística hay, ahora queremos resultados”, exigió.