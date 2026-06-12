El Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nasca, obtuvo una sentencia condenatoria de 20 años de pena privativa de la libertad contra Carlos Cirilo Quispetupa Brancamonte de 43 años, como autor del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual en estado de inconsciencia, en agravio de una adolescente de 16 años de edad.

Grave delito

La investigación de este caso estuvo a cargo de la fiscal adjunta provincial Mercedes Paola Sáenz Venero, quien demostró ante las autoridades judiciales la culpabilidad del ahora sentenciado mediante la sustentación de sólidos medios probatorios durante el juicio oral.

De acuerdo con la tesis fiscal, los hechos ocurrieron en abril de 2023. El sentenciado indujo a la menor al consumo de bebidas alcohólicas de alta graduación para, posteriormente, aprovechar su estado de vulnerabilidad e inconsciencia. El acto ilícito se cometió en los exteriores de un vehículo en el sector “San Luis de Aja Alta”, una zona desolada y sin tránsito peatonal ni vehicular.

Tras evaluar los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público, el Juzgado Penal Colegiado Zona Sur de Ica dictó la máxima sanción penal y dispuso, asimismo, el pago de S/. 10,000.00 (diez mil soles) por concepto de reparación civil a favor de la parte agraviada.

Cabe señalar que, en abril del 2023, el primer despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nasca logró nueve meses de prisión preventiva en contra del entrenador de gimnasio.

Se denunció que, Quispetúpac Bracamonte era el entrenador de la agraviada en un conocido gimnasio de la provincia de Nasca y tras haberse ganado su confianza, la invitó a dar un paseo a bordo de su vehículo la tarde del 15 de abril del 2023. Le dio una bebida con algún tipo de somnífero y luego la ultrajó sexualmente.

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