El histórico complejo arqueológico de Huánuco Pampa, en la provincia de Dos de Mayo, se encuentra bajo amenaza de un incendio forestal que se inició la tarde del miércoles y que, pese a haber sido controlado parcialmente, volvió a reactivarse al cierre de este reporte.

Huánuco Pampa es el lugar donde, el 15 de agosto de 1539, el capitán extremeño Gómez de Alvarado “El Viejo»”fundó la ciudad de Huánuco. Actualmente, este importante sitio arqueológico enfrenta el riesgo de sufrir daños debido al avance de las llamas por áreas próximas al complejo.

El alcalde provincial de Dos de Mayo, Ramiro Pujay, confirmó la emergencia y señaló que serenos, policías y brigadas de Defensa Civil fueron movilizados para controlar el incendio. Sin embargo, las labores de extinción se han visto dificultadas por la presencia de ichu seco, que favorece la propagación del fuego, así como por las altas temperaturas registradas en la provincia.

Según un reporte de la Municipalidad Provincial de Dos de Mayo, las llamas avanzan por sectores cercanos al histórico complejo inca, declarado Patrimonio Cultural de la Nación y reconocido por la Unesco como Patrimonio Mundial por formar parte del Qhapaq Ñan, el sistema vial andino.

Trabajadores del proyecto Qhapaq Ñan fueron los primeros en advertir el incendio mientras realizaban sus labores en la zona. Intentaron controlar las llamas, pero la intensa humareda y la rápida propagación del fuego, impulsada por los fuertes vientos, dificultaron sus esfuerzos.

Ante la magnitud de la emergencia, el alcalde Ramiro Pujay informó que solicitó el apoyo de cisternas a la empresa china CR20, encargada de ejecutar la obra de ensanche y asfaltado de la carretera Huánuco-La Unión. Asimismo, pidió la intervención del Gobierno Regional de Huánuco y del Gobierno Nacional para reforzar las labores de control y evitar que el fuego alcance el complejo arqueológico.

Huánuco Pampa fue un importante centro administrativo, político, religioso y productivo del Chinchaysuyo, por lo que cualquier afectación a sus estructuras arqueológicas representaría un grave riesgo para el patrimonio histórico y cultural de la región.

De acuerdo con la evaluación preliminar de Defensa Civil, hasta el momento solo se han reportado daños en la cobertura vegetal natural de la zona. Las autoridades continúan monitoreando el incendio para evitar que las llamas alcancen las estructuras del complejo arqueológico.