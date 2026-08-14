El Gobierno publicó el Decreto Supremo N.° 115-2026-PCM, que declara por 60 días el estado de emergencia en 13 distritos de Junín y 4 de Huancavelica que fueron afectados por los últimos movimientos sísmicos registrados en la región.

En Junín, la medida comprende a Chupaca, San Juan de Jarpa, Yanacancha, Chambará, Carhuacallanga, Colca, Chacapampa, Chicche, Chongos Alto, Cullhuas, Huancán, Huasicancha y Pilcomayo, y establece el marco legal para que los gobiernos locales, regionales y sectores del Ejecutivo ejecuten acciones de respuesta y rehabilitación.

El director ejecutivo de INDECI Junín, Julio Gálvez, explicó que la declaratoria permite entregar bienes de ayuda humanitaria y facilita la intervención de sectores como vivienda, educación, transportes y otros. Además, señaló que los gobiernos locales pueden gestionar antes el Fondo Para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (FONDES) hasta S/100 mil y el Gobierno Regional hasta S/500 mil, previa evaluación y cumplimiento de requisitos.

“Se les va a dar asistencia esta semana, para que sepan cómo se llenan los formatos, cumplir los requisitos y sus requerimientos no reboten”, indicó.

Por su parte, el subgerente regional de Defensa Civil, José Vásquez, precisó que los municipios pueden realizar modificaciones presupuestales con sus propios recursos para atender la emergencia y presentar fichas o proyectos al FONDES.

“Cada gobierno local con sus propios presupuestos debe activar acciones para atender la emergencia”, sostuvo. Ambos funcionarios remarcaron que será clave mantener actualizado el registro de daños, debido a que las réplicas pueden agravar las afectaciones.

Gálvez advirtió además que la capacidad de respuesta de algunos municipios fue sobrepasada, por lo que planteó fortalecer equipos de voluntariado para agilizar las evaluaciones.

Vásquez agregó que los daños alcanzan no solo viviendas, sino también colegios, establecimientos de salud, vías de comunicación y medios de vida.

Por ello, la declaratoria no implica una transferencia automática de dinero. “Las autoridades deberán sustentar sus necesidades, registrar las afectaciones y cumplir los requisitos para acceder a los mecanismos de financiamiento disponibles”, afirmaron.