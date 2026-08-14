Marcando un hito en la salud pública de la provincia de Virú, el Gobierno Regional de La Libertad, a través de la Gerencia Regional de Salud y la Red Integrada de Salud de Virú, inició el proceso de vacunación contra el dengue en menores del distrito de Chao, una estrategia que fortalece las acciones de prevención y protección de la población frente a esta enfermedad.

VER MÁS: La Libertad supera los 2 millones de habitantes

Esta medida ha sido muy saludada por la gobernadora Joana Cabrera, quien, además de gestionar ante el MINSA las dosis que protegerán a la población, recordó que la inoculación del mismo ayuda a reducir hasta en un 90 ciento la mortalidad, en caso de adquirir el mal. Y es importante también recibir la segunda dosis en un plazo de tres meses para lograr la efectividad.

Meta

La meta es alcanzar a 10,361 personas de 10 a 16 años de la provincia de Virú, una de las jurisdicciones más golpeadas por el mal. Sin embargo, hay que recalcar que la vacunación continuará desarrollándose progresivamente en las instituciones educativas, en coordinación con las autoridades educativas y sanitarias.

Asimismo, las familias de Virú y Chao podrán acercarse a los siguientes establecimientos de salud para recibir orientación y acceder a la vacunación: Hospital Provincial Virú, Centro de Salud California, Centro de Salud Carmelo, Puesto de Salud Víctor Raúl Haya de la Torre, Centro de Salud Puente Chao, Centro de Salud Nuevo Chao.

Trabajo articulado

El inicio de la vacunación representa un nuevo paso dentro de la estrategia integral que vienen liderando e impulsando el Gobierno Regional de La Libertad, mediante la Gerencia Regional de Salud y donde se tiene el acompañamiento de la Red Integrada de Salud (RIS) Virú, EsSalud, UGEL Virú, la Municipalidad Distrital de Chao, la Asociación para el Desarrollo Agropecuario Sostenible (ADAS) y otras instituciones involucradas.

“Esta articulación multisectorial, en coordinación con EsSalud y nuestras autoridades locales, es el reflejo del trabajo y preocupación que, como sector Salud, tenemos por nuestra población de Virú y Chao. Estamos reunidos para motivar, sensibilizar y empatizar con nuestra población, para que los padres de familia acudan con sus niños y podamos alcanzar la cobertura de vacunación”, señaló la representante de la GERESA, Alessandra Sánchez Mimbela.

Por su parte, el Director de la RIS Virú, José Rufasto Chapa, destacó la trascendencia de esta jornada para la provincia.

“Es un hito en la salud pública el lanzamiento de la vacuna contra el dengue. Hemos visto los casos de dengue en diferentes establecimientos y ver a todas las autoridades presentes es un buen indicio de que estamos trabajando de manera articulada”, acotó.