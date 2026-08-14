La población residente en la región La Libertad ha mostrado un crecimiento sostenido del 1,1% entre los años 2017 y 2025, lo que le ha permitido alcanzar un número de 2,056,445 habitantes, según los resultados de los Censos Nacionales 2025 presentados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) la mañana de ayer en la ciudad de Trujillo. Esto lo ubica como el tercer departamento más poblado del Perú, después de Lima y Piura.

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La población femenina en La Libertad representa el 50,9% (1 millón 46 mil) y la masculina, el 49,1% (1 millón 11 mil habitantes).

Trujillo (298 mil personas), La Esperanza (199 mil) y El Porvenir (110 mil) son los distritos más poblados de La Libertad.

En tanto, los distritos de Chao (6,3%) y Salaverry (5,1%) reportaron las mayores tasas de crecimiento poblacional entre los años 2017 y 2025. Trujillo, por su parte, reportó una disminución de 0,7%. A nivel de provincias, en el periodo 2017-2025, Virú registró la mayor tasa de crecimiento intercensal de la población (4,4%), mientras que la provincia de Julcán registró la menor tasa (0,6%).

EDUCACIÓN

Con relación al nivel educativo correspondiente a su edad, el 50,6% de los niños de 3 a 5 años de La Libertad tiene nivel inicial, el 78,8% de 6 a 11 años cursa educación primaria y el 69,0% de los adolescentes de 12 a 17 años posee educación secundaria. En tanto, el 32,9% de jóvenes de 18 a 26 años alcanzó educación superior universitaria y el 14,2%, superior no universitaria.

Un dato que merece resaltar es que la tasa de analfabetismo de la población censada de 15 años a más en La Libertad descendió de 6,6% a 5.7%.

El problema del analfabetismo afecta en mayor proporción a mujeres (8%), mientras que en los hombres representa una cifra menor (3,2%).

Los Censos Nacionales 2025 también permitieron conocer que en La Libertad hay 779, 355 viviendas particulares, de las cuales el 75,7% se encontró con ocupantes presentes durante la visita del censista; el 12,1% de las viviendas estaba desocupada (abandonada o cerrada).

El 74,3% de las viviendas cuenta con servicio de agua conectada a la red pública, el 69,6% tiene servicios higiénicos conectados al mismo sistema. En tanto, el 93,0% cuenta con alumbrado eléctrico.

Con relación al material de construcción, en La Libertad el 21,5% de las viviendas está construida con materiales adecuados (paredes de ladrillos, techos de concreto armado y pisos de parquet o madera pulida, láminas asfálticas, vinílicos, losetas, terrazos).

La provincia de Trujillo contempla el mayor número de viviendas con ocupantes presentes (294,754) y también la que tiene mejor infraestructura (pared, piso y techo adecuado (108,657). Las provincias de Bolívar, Santiago de Chuco y Julcán son las que tienen las viviendas con menor calidad de materiales. Esta situación las pone en alto riesgo ante posibles movimientos telúricos.

IMPORTANTE

El jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, sostuvo que la información actualizada permitirá a las autoridades regionales y locales identificar con precisión las demandas reales de la población en sectores críticos como salud, educación, saneamiento y seguridad ciudadana, lo cual facilitará una distribución más equitativa y eficiente de los recursos presupuestales. Él estuvo a cargo de la exposición de los resultados del censo que se realizó en el auditorio del Colegio Médico de La Libertad.