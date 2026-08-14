El nuevo acuerdo entre Cerro Verde y SEDAPAR contempla acciones para seguir fortaleciendo la infraestructura hídrica de Arequipa. Entre los principales acuerdos están continuar con la operación y mantenimiento de La Enlozada y ampliar su capacidad de tratamiento de aguas residuales municipales, así como la ejecución de obras destinadas a reforzar los sistemas de agua potable.

La alianza entre Cerro Verde y SEDAPAR continuará impulsando proyectos de agua y saneamiento para Arequipa hasta el año 2060.

Conoce los principales proyectos de este acuerdo en www.cerroverde.pe.

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