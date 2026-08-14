Profunda indignación, rechazo y consternación ha generado en la población católica de Pisco el violento incidente registrado la noche del miércoles 12 de agosto, aproximadamente a las 9:15 p. m., en el interior de la parroquia San Clemente, iglesia matriz de Pisco, donde un sujeto protagonizó actos de violencia y causó destrozos contra imágenes y elementos religiosos del templo.

Atentado a templo

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía, el intervenido fue identificado como Adrián Tovar Mora de nacionalidad venezolana. El sujeto ingresó hasta la zona del altar, donde derribó la imagen de San Vicente y ocasionó daños en imágenes de ángeles, maceteros, una cruz del altar y otros elementos que forman parte del patrimonio religioso y espiritual de la parroquia.

La situación se agravó cuando el individuo habría agredido físicamente a las personas que intentaron detenerlo, entre ellas jóvenes monaguillos, quienes habrían resultado con golpes y cortes. Los gritos de auxilio de los feligreses alertaron a serenazgo y Policía, quienes acudieron al templo para intervenir y controlar al sujeto.

Pero la mayor indignación llegó después de la intervención. Según lo informado, habrían transcurrido menos de 30 minutos desde su detención cuando Adrián Tovar Mora fue dejado en libertad. Esta situación ha provocado profundo malestar entre los fieles, quienes cuestionan cómo una persona señalada por causar destrozos en un templo y agredir a ciudadanos pudo recuperar su libertad en tan corto tiempo.

La población católica de Pisco exige una explicación clara sobre las circunstancias de la liberación y reclama que el caso sea investigado de manera seria y conforme a ley. Exigen respeto por los lugares de culto, protección para los ciudadanos y que estos hechos queden impunes.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO