Un nuevo ataque con explosivos volvió a estremecer la tranquilidad de Pisco. Cerca de las 9:21 p. m., una fuerte detonación sacudió la calle Comercio y dejó atónitos a vecinos y comerciantes, luego de que un sujeto a bordo de una motocicleta arrojara un artefacto explosivo en la entrada de un conocido restaurante de caldo de gallina.

Ataque criminal

Las cámaras de seguridad de la zona registraron claramente el momento del atentado. En las imágenes se observa a un motociclista detenerse frente al local, manipular lo que sería un “cachorro” de dinamita y lanzarlo hacia la puerta del establecimiento. Segundos después, la explosión iluminó la calle y levantó una nube de humo que generó pánico entre quienes se encontraban cerca.

Aunque no hubo heridos, el estallido dejó daños materiales y reavivó las alarmas en la ciudad, que en los últimos meses ha sido escenario recurrente de ataques contra negocios gastronómicos.

Vecinos y dueños de comercios expresaron su preocupación y frustración, señalando que, pese a la frecuencia de estos atentados, no se han producido capturas ni se ha comunicado un plan claro para contener esta ola de violencia.

