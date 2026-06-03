Esta noche se esperan temperaturas mínimas de hasta -14 °C en las zonas altoandinas de la región Arequipa, en el marco de un descenso de moderada a fuerte intensidad, según alertó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Para este miércoles, en la sierra sur del Perú, incluyendo a Arequipa, se prevén temperaturas entre -1 °C y -8 °C por encima de los 3200 m s. n. m., pudiendo alcanzar valores entre 0 °C y -14 °C en zonas ubicadas sobre los 4000 m s. n. m.

La alerta naranja comprende a los distritos de San Juan de Tarucani en la provincia de Arequipa; Caylloma, Tapay, Sibayo, Tisco, Tuti, Callalli, Yanque, San Antonio de Chuca, en Caylloma; Orcopampa, Chachas, Choco en Castilla; Cayarani en Condesuyos; Huaynacotas, Puyca en La Unión.

Las condiciones meteorológicas incluyen escasa nubosidad y ráfagas de viento con velocidades próximas a los 45 km/h. Durante el día se prevé un incremento de la temperatura diurna.

Ante ello, la entidad recomendó a la población ser prudente al realizar actividades al aire libre que puedan representar riesgo ante el mal tiempo.