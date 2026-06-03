Las festividades en honor a la Virgen de la Natividad, San Antonio, Corpus Christi y la Guerra, del distrito de Chilcaymarca, provincia de Castilla, en la región de Arequipa, fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Nación.

El reconocimiento fue oficializado este 3 de junio mediante la Resolución Ministerial N.º 000152-2026-VMPCIC/MC del Ministerio Público, la cual fue publicada en el diario El Peruano y firmada por la viceministra del Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Gisella Escobar Rozas.

De acuerdo a la resolución, estas celebraciones forman un sistema festivo de alta complejidad, ya que las cuatro fiestas se realizan de manera articulada.

“A su vez, contribuye a la salvaguarda de diversas manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial, como las danzas y músicas tradicionales. Asimismo, preserva y reproduce el principio andino de reciprocidad evidenciado en la organización de un sistema de cargos que fortalece las redes de cooperación y la cohesión social en el distrito de Chilcaymarca”, refiere el documento.

La iniciativa de declaratoria fue impulsada por la propia Municipalidad Distrital de Chilcaymarca ante el Ministerio de Cultura, con el respaldo de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Arequipa.

Como parte del reconocimiento, la comunidad y la Dirección Desconcentrada de Cultura de Arequipa deberán presentar cada cinco años un informe sobre el estado de estas expresiones culturales, para garantizar su vigencia y salvaguarda.