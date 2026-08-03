Seis centros educativos de las provincias de Huancayo y Chupaca, ubicados en el sur del valle del Mantaro, contarán con nuevas aulas prefabricadas tipo domo. Esto como respuesta ante el colapso de sus aulas de material noble o rústico.

La mañana de ayer, llegaron los semitrailer, con la infraestructura de las aulas prefabricadas tipo domo. Esto es como parte de la respuesta inmediata del sector Educación frente a la emergencia provocada por el reciente sismo que afectó a la región, la Dirección Regional de Educación de Junín (DREJ), recibió el primer lote de 20 aulas temporales tipo domo enviadas por el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) – Zonal Junín, desde el Ministerio de Educación (MINEDU).

Son cientos de estudiantes que se vieron afectados con el sismo de magnitud 5.4 en escala de Richter el pasado 18 de julio de 2026 y perjudicó la continuación de su desarrollo académico ya que los escolares fueron enviados a vacaciones adelantadas.

Según la evaluación técnica elaborada por los especialistas de la DREJ y PRONIED, las 20 aulas tipo domo se instalarán de manera prioritaria en seis instituciones educativas situadas en las provincias de Chupaca y Huancayo, entre ellas se tienen: la I.E. Santiago León, del Centro Poblado Santa Clara, distrito de Chongos Bajo, Chupaca con 6 domos; la I.E. N.° 30163 del Anexo de Pumpunya, distrito de Chongos Bajo, Chupaca con 2 domos; la I.E. N.° 31465 del Centro Poblado Huayucachi, distrito de Huayucachi, Huancayo con 1 domo; la I.E. N.° 30175 del Centro Poblado Huayucachi, distrito de Huayucachi, Huancayo con 3 domos; la I.E. N.° 30083 del Centro Poblado San Juan de Iscos, distrito de San Juan de Iscos, Chupaca, con 2 domos y la I.E. San Juan Centro Poblado Patarcocha, distrito de San Juan de Iscos, Chupaca con 6 domos.

Serán instalados en una semana

Desde la Dirección Regional de Educación de Junín (DREJ) informaron que continuarán coordinando de manera permanente con el PRONIED, las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL Huancayo y UGEL Chupaca) y las autoridades locales, para garantizar la llegada de los 83 domos anunciados que deben estar ya instalados e inaugurados el viernes 7 de agosto, para iniciar las clases sin problemas el 10 de agosto.

La realidad de los afectados

Por su parte, la directora de la Institución Educativa Santiago León, del distrito de Chongos Bajo, Ana Quijada, explicó que la institución educativa que ella preside terminó con la declaratoria de emergencia e inhabitable del 80% de su centro educativo. Solo en este plantel que es de Jornada Escolar Completa (JEC) contaban con 13 aulas para albergar a más de 265 escolares de secundaria.

“Como colegio JEC tendríamos que trabajar con aulas funcionales, pero ya no se va a poder. Tendremos que hacerlo por grados y secciones”, dijo la directora, Ana Quijada.

Otra de las dificultades que vienen afrontando los directores de los centros educativos, es la habilitación de terrenos como la nivelación y otros para la instalación de estas auls nuevas.

“Desde ayer estamos llamando al alcalde (Timoteo Munive Guerra), pero no nos contesta el teléfono. Aprovecho su medio para pedir a las autoridades a pagar una deuda que estamos asumiendo con los trabajos de remoción de tierra y otros”, acotó la docente. Solo en este plantel se invirtió 2 mil soles.