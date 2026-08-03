El Juzgado Penal Unipersonal de La Libertad sentenció a un año y seis meses de prisión suspendida al exgobernador César Acuña Peralta, por el presunto delito de violación a la libertad de trabajo.

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Proceso

Infobae accedió a la resolución judicial, emitida el 20 de mayo último, que indica que la exautoridad del Gobierno Regional de La Libertad, durante su última gestión, habría incumplido con una sentencia laboral firme que ordenaba pagar S/ 88.525 a favor de una maestra cesante. La jubilada falleció y el proceso legal fue seguido por su hijo.

Según este medio de comunicación, debido a que el líder de Alianza para el Progreso (APP) no tenía antecedentes penales y contaba con más de 65 años cuando habría ocurrido el delito, la pena, que inicialmente era de 2 años, se redujo a un año y seis meses.

Sin embargo, le impusieron reglas de conducta tales como: no variar su domicilio sin previa autorización judicial, no cometer nuevo delito de naturaleza similar al evaluado en este proceso, comparecer cada 30 días a la Oficina de Control a fin de informar y justificar sus actividades, y cumplir con el pago de S/ 97.377 soles a favor del hijo de la fallecida maestra (incluye el monto fijado en el proceso laboral y una reparación civil de S/ 8.852).

Se pronuncia

A través de un comunicado, César Acuña dijo que el fiscal Alejandro Urtecho y las juezas Lola Peralta García y Katherine Granda Fernández habrían “violado flagrantemente mis derechos constitucionales al debido proceso y derecho de defensa”.

“En el proceso laboral, la Sra. juez Lola Emerida Peralta García llevó adelante un proceso de ejecución de sentencia a mis espaldas, aceptando incluso en su propia resolución que nunca me notificaron en mi domicilio real (porque supuestamente ‘no existe’) y, pese a eso, dispuso remitir copias a la fiscalía por un supuesto incumplimiento de una deuda laboral que nunca tuve conocimiento. En el proceso penal, el fiscal Alejandro Urtecho y la juez Katherine Granda, a sabiendas de esta ilegal situación, actuaron con la única finalidad de establecer una sentencia adversa a mi persona”, indicó.

El exgobernador, incluso, aseguró que la Tercera Sala Especializada Laboral de La Libertad, mediante Resolución N° 02, de fecha 25 de junio de 2026, estableció que nunca fue notificado en su domicilio real.

“Está operación ilícita definitivamente no quedará impune, he dado indicaciones expresas a mis abogados para que denuncien ante la Junta Nacional de Justicia y ante el Ministerio Público, porque creo en el sistema de justicia de mi país y estoy seguro de que esta situación se revertirá”, acotó.

Político

En diálogo con Correo, Luis Valdez, abogado de César Acuña, aseguró que la sentencia condenatoria fue impugnada. También cuestionó a la jueza Granda Fernández, debido a que sería “prima política” del exalcalde de Trujillo Arturo Fernández, principal opositor del exgobernador de La Libertad.

“La jueza es familiar política de Arturo Fernández. Ella, en otro proceso en donde interviene el señor Arturo Fernández, se inhibe a razón de que es familiar del señor. Cómo es que siendo familiar de un adversario político del señor Acuña emite esta resolución aun sabiendo que él nunca tuvo conocimiento de este mandato judicial para cumplir con una supuesta obligación laboral”, indicó.