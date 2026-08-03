La División de Investigación Criminal (Divincri) de Arequipa permitió la detención en flagrancia de 11 personas, sindicadas como presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los Topos del Arenal del Puente de Chapi”, por el presunto delito de usurpación agravada en agravio de la empresa Inmobiliaria Esperanza Real S.A.

La intervención se realizó el sábado 2 de agosto, alrededor de las 3:00 de la tarde, en la zona de Pago de Mollebaya, a la altura del nuevo puente Virgen de Chapi, en el distrito de Uchumayo.

Entre los detenidos figuran hombres y mujeres de entre 18 y 53 años, quienes fueron intervenidos por su presunta participación en la ocupación ilegal del predio. De acuerdo a la información de la Policía, el terreno pertenecería a la empresa agraviada, la cual estaría acreditada con documentación inscrita en Registros Públicos.

Durante la diligencia, los agentes incautaron seis teléfonos celulares, un automóvil Hyundai i10 de placa BEY-377, una motocicleta de placa 3724-JX y 400 soles en efectivo, bienes que serán incorporados a las investigaciones.

Los 11 intervenidos permanecen detenidos mientras continúan las diligencias para determinar el grado de participación de cada uno en el presunto delito de usurpación agravada. El caso quedó a cargo de la Divincri y del Ministerio Público, que definirán las acciones legales correspondientes.

Los detenidos fueron identificados como: Moisés David Lima Condori (19), Erick Nelson Humpire Ccoari (19), Yaguelin Gómez Coropuna (18), Roxana Tapia Huamántica (43), Víctor José Alatrista Coaguila (51), Deiby Jersson Neira Vilca (21), José Dante Manosalva Sosa (37), Jhon Edgar Chaunca Huancahuire (20), Luis Antonio Ayala Neciosup (48), Uriel Condori Gaymes (53) y Fernando Castellano Cjula (28). Además, la Policía informó sobre la intervención de Óscar Alberto Yacila Ojeda (52), quien también es investigado por su presunta participación en el caso.