La parroquia Espíritu Santo de Alto Selva Alegre presentó oficialmente “The Rosary Run Arequipa 2026”, una carrera y caminata nocturna de cinco kilómetros que se llevará a cabo el viernes 13 de junio desde las 18:30 horas.

El evento deportivo-religioso busca promover la actividad física y los valores de la fe mediante una experiencia dirigida a participantes de todas las edades.

Durante el lanzamiento, el alcalde de Alto Selva Alegre, Alfredo Benavente, destacó que se trata de una iniciativa de carácter internacional que se realiza en diversos países y que tendrá su primera edición en el Perú. “Invitamos a las familias a participar en esta experiencia nocturna de cinco kilómetros. La Iglesia trae esta experiencia al distrito de Alto Selva Alegre”, señaló la autoridad edil.

Los organizadores informaron que la inscripción tiene un costo de 30 soles, monto que incluye un kit de participación, hidratación durante el recorrido y una medalla para los asistentes. La actividad busca congregar a deportistas, feligreses y familias en una jornada de integración y recreación.

Por su parte, el padre Isidro explicó que “The Rosary Run” nació en Colombia en 2009 como una respuesta simbólica a los actos de violencia que se registraban en ese país. “En protestas violentas, unos jóvenes iban detrás con un rosario; era un acto contra la violencia”, recordó.

Agregó que posteriormente la iniciativa se expandió a Francia y Estados Unidos, próximamente llegará a México y ahora se desarrollará por primera vez en el Perú. “Es un combo: el deporte y la fe”, concluyó