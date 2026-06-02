Efectivos de la Policía Nacional capturaron la mañana de este martes a los dos presuntos responsables del violento ataque con hacha perpetrado contra una familia en el distrito de Majes, provincia de Caylloma.

La intervención se realizó en el distrito de Santa Rita de Siguas, tras una intensa búsqueda iniciada luego del crimen que conmocionó a la población.

Los detenidos fueron trasladados a la comisaría de El Pedregal, en Majes, donde continuarán las diligencias de ley. Durante la intervención, los agentes advirtieron que uno de los sospechosos presentaba un corte en la mano derecha. Además, ambos tenían manchas de sangre en las manos y la ropa, evidencias que serán sometidas a peritajes para determinar si corresponden a las víctimas del ataque.

De manera preliminar, uno de los intervenidos sería Fray Ccuyuri Chubisuca, de 22 años. Según las investigaciones, la hija mayor de la familia lo reconoció como uno de los atacantes y aseguró que anteriormente habría sido víctima de una agresión sexual por parte del mismo sujeto, hecho que también forma parte de las pesquisas.

Mientras tanto, las cuatro personas que resultaron heridas durante el ataque fueron atendidas en el hospital Central de Majes. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones sufridas, la madre de familia y uno de sus hijos serán trasladados al hospital regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa para recibir atención especializada.

Los detectives de Homicidios de la Divincri continúan recopilando pruebas y testimonios para esclarecer plenamente los hechos y determinar el grado de participación de cada uno de los detenidos en el ataque que cobró la vida de Gerardo Calsín Cariño y dejó gravemente heridos a otros integrantes de la familia.