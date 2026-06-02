Un accidente de tránsito se ha registrado esta mañana en la Vía de Evitamiento que ha dejado dos personas fallecidas y provocó una intensa congestión vehicular en el sentido de norte a sur de Lima.

Según informó Lima Expresa, el siniestro ocurrió a la altura del paradero Acho, donde fue necesario disponer el cierre parcial de la vía para facilitar las labores de atención de la emergencia y las diligencias correspondientes.

🚨Comunicado sobre el siniestro ocurrido hoy en la #VíaDeEvitamiento, a la altura del paradero Acho con sentido al sur 🚨 pic.twitter.com/mzKN2X1Tc9 — Lima Expresa (@LimaExpresa) June 2, 2026

Dos personas fallecieron tras el siniestro

De acuerdo con el comunicado emitido por la concesionaria, el accidente fue reportado por su Centro de Control de Operaciones alrededor de las 9:00 a.m.

Tras la alerta, se activaron los protocolos de emergencia y se desplazaron al lugar unidades de auxilio vial, ambulancias de Lima Expresa y efectivos de la Policía Nacional del Perú.

La empresa confirmó el fallecimiento de dos personas que se desplazaban a bordo de una motocicleta. Hasta el momento, las autoridades no han informado la identidad de las víctimas ni las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente.

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Solo dos carriles permanecen habilitados

Como medida de seguridad, se dispuso el cierre parcial de la Vía de Evitamiento con apoyo de la Policía Nacional del Perú.

Actualmente, el tránsito únicamente se encuentra habilitado por:

El carril izquierdo.

El carril de emergencia.

Mientras tanto, los carriles correspondientes al paradero Acho continúan operativos para facilitar el acceso de los usuarios al transporte público.

Congestión vehicular afecta a cientos de conductores

El cierre parcial ha generado una fuerte congestión en el sentido norte-sur.

Según reportes de usuarios y de la concesionaria, la carga vehicular se extiende desde la zona del accidente hasta los puentes Caquetá y Balta, afectando a cientos de conductores y pasajeros.

Algunos ciudadanos señalaron que optaron por descender de las unidades de transporte público para continuar su recorrido a pie debido a las demoras registradas.

Las autoridades recomendaron utilizar rutas alternas y considerar tiempos adicionales de viaje mientras se restablece la circulación normal.

Esperan llegada del fiscal para el levantamiento de los cuerpos

Lima Expresa informó que personal policial y equipos de emergencia permanecen en la zona a la espera del representante del Ministerio Público para realizar el levantamiento de los cuerpos.

Las labores de atención y control del tránsito continúan mientras se desarrollan las investigaciones que permitan determinar las causas del accidente.

Otro incidente complicó el tránsito durante la mañana

Horas antes de este accidente fatal, un vehículo de carga pesada quedó atascado en el puente Balta, también en la Vía de Evitamiento.

Según informó Lima Expresa, ese incidente ocasionó una congestión que llegó hasta la zona de Habich.

Aunque el vehículo fue retirado posteriormente y el carril afectado quedó habilitado, el nuevo siniestro agravó considerablemente la situación vehicular durante la jornada.