El cuerpo sin vida de un hombre fue hallado la madrugada del lunes oculto dentro de costales en la berma central de la avenida Canta Callao, en el distrito de San Martín de Porres.

La víctima fue identificada como Iván Gregorio López, de 35 años, cuyo cadáver se encontraba atado de pies y manos y oculto entre los arbustos de la vía.

Vecino encontró los costales en la madrugada

El hallazgo fue realizado por un vecino de la asociación Virgen del Rosario alrededor de las 5:00 de la mañana, cuando observó varios bultos sospechosos en la berma central de la avenida.

Tras dar aviso a las autoridades, agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar y confirmaron que se trataba del cuerpo de un hombre que había sido abandonado dentro de costales.

Según las primeras diligencias, el cadáver también estaba envuelto en material de polietileno.

Presentaba signos de violencia

De acuerdo con información preliminar de la Policía, la víctima presentaba signos de asfixia y diversas lesiones contusas en la cabeza.

Los investigadores presumen que el crimen habría ocurrido en otro lugar y que posteriormente el cuerpo fue trasladado y abandonado en la avenida Canta Callao para intentar ocultarlo.

Peritos de Criminalística realizaron las primeras evaluaciones en la escena y recopilaron indicios que permitan esclarecer las circunstancias del homicidio.

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Víctima se dedicaría al servicio de taxi

Familiares de Iván Gregorio López llegaron hasta el lugar del hallazgo para colaborar con las diligencias de identificación.

Según las primeras versiones brindadas a los agentes, el hombre trabajaría como taxista independiente en Lima.

La pareja de la víctima proporcionó información sobre sus últimas actividades conocidas antes de perder contacto con él.

Estas declaraciones serán incorporadas a la investigación policial para reconstruir sus movimientos previos al crimen.

Buscan identificar a los responsables

Los agentes policiales realizaron inspecciones en los alrededores de la zona con el objetivo de ubicar posibles evidencias relacionadas con el traslado del cuerpo.

Entre las diligencias se encuentra la búsqueda de rastros de neumáticos y otros elementos que permitan determinar el vehículo utilizado para abandonar los costales.

Asimismo, el representante del Ministerio Público autorizó el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue para las pericias correspondientes.

Depincri de Los Olivos asumió las investigaciones

La investigación quedó a cargo de la Departamento de Investigación Criminal de Los Olivos, unidad especializada que buscará determinar las causas y responsables del crimen.

Como parte de las acciones, los investigadores solicitarán registros de cámaras de seguridad públicas y privadas instaladas en distintos puntos de la avenida Canta Callao.

Mientras tanto, vecinos de la asociación Virgen del Rosario expresaron su preocupación por los niveles de inseguridad en la zona y solicitaron un mayor patrullaje policial para prevenir hechos delictivos.