Una familia fue víctima de un violento asalto a mano armada en el distrito de San Juan de Miraflores, luego de que una banda de delincuentes interceptara su camioneta y se apoderara del vehículo en cuestión de minutos.

El hecho ocurrió en las inmediaciones del bypass Ciudad de Dios, cuando los agraviados retornaban a su vivienda. Según informó América Noticias, los delincuentes actuaron de manera coordinada para bloquear el paso de la unidad y ejecutar el robo.

Delincuentes cerraron el paso a la camioneta

De acuerdo con las primeras investigaciones, los asaltantes utilizaron un automóvil para interceptar a la familia y obligarla a detenerse.

Tras cerrar el paso de la camioneta, tres sujetos descendieron del vehículo portando armas de fuego de corto alcance.

Los delincuentes amenazaron a las víctimas y realizaron disparos al aire para intimidarlas y evitar cualquier intento de resistencia.

Obligaron a descender a los ocupantes

La Policía informó que los asaltantes hicieron bajar uno por uno a los integrantes de la familia mediante amenazas e insultos.

Durante el atraco, dos de las víctimas fueron reducidas a un costado de la infraestructura del bypass mientras los delincuentes tomaban el control de la unidad.

Todo el asalto se desarrolló en menos de dos minutos y ocurrió ante la mirada de otros conductores que transitaban por la zona.

Escaparon en dos vehículos

Tras concretar el robo, los hampones huyeron a bordo de la camioneta sustraída y del automóvil que utilizaron para interceptar a la familia.

Las víctimas quedaron abandonadas en la vía pública y posteriormente solicitaron ayuda para denunciar el hecho ante las autoridades.

Según las primeras versiones recogidas por los investigadores, los delincuentes habrían elegido este punto debido a la ausencia de cámaras de videovigilancia en ese tramo del bypass Ciudad de Dios.

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Policía activó búsqueda de la unidad robada

Luego de recibir la denuncia, agentes de la Policía Nacional desplegaron operativos de búsqueda en diversos sectores de la zona sur de Lima para intentar ubicar el vehículo.

Asimismo, se emitió una alerta para facilitar la localización de la camioneta robada y la identificación de los responsables.

Diprove Sur asumió las investigaciones

La investigación quedó a cargo de la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos Sur, unidad especializada que busca determinar la identidad de los integrantes de la banda criminal.

Las autoridades vienen recopilando testimonios de las víctimas y analizando información que permita reconstruir la ruta de escape de los delincuentes.

Un aspecto que llamó la atención es que una caseta de seguridad ciudadana se encuentra ubicada cerca del lugar donde ocurrió el atraco. Sin embargo, según los afectados, los agentes municipales no advirtieron el robo hasta después de consumado el hecho.