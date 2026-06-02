Tras un intenso operativo en el distrito de Villa El Salvador, la Policía logró recuperar tres vehículos de alta gama que usados por delincuentes para la cometer diversos actos delictivos.

Según RPP, el operativo se llevó a cabo tras la denuncia de los vecinos de la zona, ubicada en la intersección de la calle E con la avenida María Elena Moyano, quienes alertaron sobre la presencia de un grupo de personas que realizaba actividades ilícitas en un inmueble.

Agentes de la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) intervinieron un predio donde hallaron dos camionetas Kia Sportage, las cuales habían sido reportadas como robadas en Maranga y Surco, entre el 20 y el 27 de mayo.

Asimismo, encontraron una miniván de la marca Changan.

De acuerdo con la investigación, el inmueble era empleado para el desmantelamiento de vehículos y, además, para su retención con fines de extorsión contra sus propietarios.

Los vehículos recuperados serán puestos a disposición de la sede de la Diprove, donde se continuarán las diligencias de ley correspondientes.

Las autoridades han instado a los propietarios de los vehículos robados a formalizar las denuncias correspondientes, con el fin de facilitar la ubicación de otros posibles integrantes de la organización criminal.