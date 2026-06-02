La violencia criminal rebasa los escasos intentos de las autoridades en ponerle un freno. De acuerdo con cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), el Perú ya superó los 600 homicidios en lo que va del 2026, reflejando una preocupante escalada de la inseguridad ciudadana.

TIERRA DE NADIE

Las estadísticas oficiales muestran que durante el primer trimestre del año se registraron 518 homicidios a nivel nacional. Lima encabeza la lista con 191 casos, consolidándose como la región con el mayor número de asesinatos reportados. Le siguen Puno, con 75 homicidios, y Piura, con 59.

Las cifras también revelan que las armas de fuego continúan siendo el principal medio utilizado para cometer estos delitos, una situación que genera preocupación entre las autoridades y especialistas en seguridad, quienes advierten sobre el fortalecimiento de organizaciones criminales vinculadas a actividades como la extorsión, el sicariato y el tráfico ilícito.

De acuerdo con el reporte oficial, la evolución mensual muestra una tendencia preocupante: en enero se reportaron 175 homicidios, en febrero la cifra descendió ligeramente a 169 casos, pero en marzo volvió a incrementarse alcanzando los 185 homicidios, convirtiéndose en el mes más violento en lo que va del año.

Según diversos especialistas, estas cifras significan que cinco personas son asesinadas cada día, es decir, cada cuatro horas y media ocurre un homicidio causado por la delincuencia.

Asimismo, en 2024 se han registrado 127.000 muertes por diferentes causas, y el 95% carece de un tipo de muerte definido.