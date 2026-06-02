El nuevo presidente del Tribunal Constitucional (TC), Helder Domínguez Haro, se pronunció sobre la crisis institucional que motivó la renuncia irrevocable de su antecesora, la magistrada Luz Pacheco, y señaló que los miembros de la institución se encuentran en un periodo de “reflexión conjunta”, con el objetivo de superar este episodio y enfocarse en los desafíos jurisdiccionales del presente año.

“Lamentamos todos los magistrados haber llegado a esta situación, que significa tratar de solucionar los problemas del Tribunal Constitucional”, declaró a RPP.

Respecto al origen de la disputa interna, vinculada a la situación laboral de un funcionario administrativo que perdió la confianza de la expresidenta, Domínguez Haro respaldó la posición mayoritaria y señaló que esta responde al modelo orgánico de la institución.

El titular del TC indicó que el Pleno es el órgano supremo de gobierno de la institución y que la presidencia cumple el rol de un primero entre iguales, con funciones exclusivamente de representación, dado que las decisiones sustanciales son de carácter colegiado.

En esa misma línea, el magistrado sostuvo que los ceses o designaciones de altos funcionarios requieren, de manera obligatoria, un acuerdo previo del colegiado. En ese sentido, cuestionó que se pretendiera dejar sin efecto un cargo de confianza mediante una resolución unilateral que no fue sometida a votación ni al escrutinio del Pleno, al considerar que existe un “deber inexcusable” de cumplir con el reglamento interno de la institución.

Luz Pacheco confirma que desacuerdo administrativo motivó su renuncia al TC

La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, aclaró que su renuncia a la conducción del organismo no responde a problemas de salud, sino a la pérdida de confianza en un funcionario de alta dirección encargado de la gestión administrativa de la institución.

A través de un pronunciamiento difundido este 27 de mayo, la magistrada explicó que decidió dejar la presidencia luego de que una mayoría de integrantes del TC optara por mantener en el cargo al mencionado funcionario. Según indicó, desde el año pasado había solicitado su relevo debido a cuestionamientos sobre su desempeño.

Pacheco señaló que, ante la decisión de mantener al funcionario, optó por permanecer en el cargo únicamente hasta el próximo 31 de mayo. Asimismo, remarcó que su renuncia se limita exclusivamente a la presidencia del Tribunal Constitucional y no implica su salida como magistrada.

En el comunicado, reafirmó su compromiso con la defensa del orden constitucional y aseguró que continuará ejerciendo sus funciones jurisdiccionales dentro del máximo intérprete de la Constitución.

El documento fue difundido luego de que surgieran versiones sobre presuntos motivos de salud detrás de su decisión.