La violencia criminal volvió a golpear a la provincia de Pisco. Cristian Nelson Aybar Laura, de 35 años y jefe de personal de la empresa de transporte turístico Sol de Oro, falleció al noche de ayer tras ser víctima de un ataque armado perpetrado por sicarios que se desplazaban en una motocicleta.

Muerte violenta

El crimen ocurrió el 1 de junio en las inmediaciones del Parque Zonal, cuando la víctima se encontraba estacionando su vehículo de placa AJW-946 para ingresarlo a una cochera.

De acuerdo con información preliminar, dos sujetos provistos con armas de fuego llegaron a bordo de una motocicleta y atacaron con una ráfaga de balazos a quemarropa contra Aybar Laura, antes de darse a la fuga con rumbo desconocido. Los impactos de bala fueron en la cabeza y el estómago.

Tras el ataque criminal, ciudadanos auxiliaron al joven empresario y lo trasladaron de emergencia al Hospital San Juan de Dios de Pisco. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, las graves heridas ocasionadas por los proyectiles comprometieron órganos vitales, provocando su fallecimiento.

Cristian Aybar Laura era conocido en el ámbito turístico local por desempeñarse como jefe de personal de la empresa Sol de Oro, dedicada al servicio de transporte de visitantes nacionales y extranjeros.

Asimismo, junto a su familia participaba en la administración del Restaurante Sol de Oro, ubicado en la zona de Playa Lagunillas, uno de los principales destinos turísticos de la Reserva Nacional de Paracas.

Su repentina muerte ha causado consternación entre familiares, amigos, trabajadores del sector turístico y vecinos de la provincia.

En tanto, hasta la zona del ataque criminal, llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú, hallando algunos casquillos de bala y realizan las investigaciones

El asesinato de Cristian Aybar se suma a otros crímenes registrados en las últimas semanas en distintas provincias de la región Ica.

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