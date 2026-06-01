Un hombre de 49 años falleció luego de ser atacado por la espalda con un arma blanca en la provincia de Nasca. La víctima fue identificada como Carlos Rufino Sánchez Ramírez, quien ingresó de emergencia al Hospital Ricardo Cruzado Rivarola con graves heridas, pero pese a los esfuerzos médicos perdió la vida.

Muerte violenta

De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió en el sector de Amaprovi. Tras recibir la alerta sobre una persona herida con arma blanca, personal de Serenazgo y miembros del Cuerpo General de Bomberos acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y trasladarlo al hospital.

Según los primeros reportes, Sánchez Ramírez llegó a la zona a bordo de un auto Kia de color rojo, de placa C4G-095, y habría tenido una fuerte discusión que derivó en el ataque criminal. La víctima recibió una puñalada por la espalda que le causó la muerte.

En la escena del hecho se encontraron botellas de vidrio rotas y otros indicios que evidenciarían una confrontación previa al ataque. Las autoridades vienen realizando las investigaciones.

Familia exige justicia

Tras conocer la muerte de su ser querido, familiares y amigos de Sánchez Ramírez llegaron hasta la Comisaría Sectorial de Nasca para exigir el esclarecimiento del caso y reclamar que se identifique a todos los involucrados.

Durante declaraciones brindadas en los exteriores de la dependencia policial. Uno de los familiares manifestó que una de las principales interrogantes es cómo llegó Sánchez Ramírez al lugar donde finalmente fue atacado.

“¿Por qué mi hermano llegó a ese sitio? Mi hermano no tiene nada por esos lugares. Nos íbamos a ir a otro lado y él se adelantó. En el celular está la prueba. ¿Quién le ha llamado? ¿Quién le ha escrito para que mi hermano resulte allá y lo maten?”, declaró su hermana.

Los familiares insistieron en que se revisen las comunicaciones realizadas antes del hecho para determinar si alguien lo contactó previamente.

Durante las declaraciones, los familiares también expresaron preocupación respecto al celular de la víctima, señalando que consideran importante que dicho equipo sea incorporado a las investigaciones.

“La verdadera prueba está ahí. Queremos que el fiscal tenga el celular para que no se borre ninguna evidencia y se pueda saber por qué él fue hasta ese lugar”, manifestó un familiar.

Los familiares también afirmaron que, según la información que manejan, más de una persona habría intervenido en la agresión. “No sé entre cuántos le han matado a mi hermano, pero nosotros pedimos que se investigue a todos. Los cinco lo han golpeado”, dijeron.

“A mi hermano lo mataron por la espalda. Si alguien tiene un problema con otra persona, se enfrenta de frente, no por la espalda”, expresó visiblemente afectada su hermana, quien añadió que una mujer habría gritado falsamente que Sánchez la iba a golpear, por ello los hombres lo atacaron y le causaron la muerte.

Otra de las preocupaciones manifestadas por los familiares estuvo relacionada con los momentos posteriores al ataque criminal.

“Nosotros vivimos cerca y nadie nos llamó. Queremos saber qué pasó en esos momentos porque para nosotros son cosas que deben investigarse”, señaló un familiar.

En medio del reclamo de justicia, familiares recordaron a Sánchez Ramírez como una persona dedicada al trabajo y lamentaron el impacto que su muerte tendrá en su entorno más cercano.

“Era una persona muy trabajadora. Pregunten a cualquiera. Mi hermano se dedicaba a trabajar y a su familia. No puede quedar impune lo que ha pasado. Él adoraba a su hija, ahora no sabemos cómo vamos a darle esta noticia también a nuestra Mamá. Es un dolor muy grande para toda la familia”, dijo.

En tanto, la Policía Nacional y el Ministerio Público continúan realizando las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Hasta cinco personas han sido detenidas por el homicidio.

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