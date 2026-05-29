, a cargo del magistrado Malvis Granda Dongo, dictó cuatro meses de prisión preventiva contra Jesús Sánchez Araujo (30), investigado por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones graves,

Ataque criminal

Los hechos habrían ocurrido el pasado 23 de mayo de 2026, en un inmueble ubicado en el distrito de La Tinguiña, donde el imputado y agraviado se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas. En circunstancias aún materia de investigación, el investigado habría agredido al agraviado utilizando un arma blanca, ocasionándole heridas punzocortantes en la espalda y cuello.

Asimismo, se señala que el agraviado logró salir del inmueble en busca de ayuda; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, perdió el conocimiento en la vía pública, siendo auxiliado posteriormente por personal policial y trasladado de emergencia al Hospital Santa María del Socorro. El afectado presentó lesiones de consideración, requiriendo atención médica especializada e internamiento hospitalario.

La investigación preliminar también comprende registros fílmicos de cámaras de seguridad y diligencias policiales que habrían permitido la ubicación y detención del investigado.

Cabe señalar que, el delito de lesiones graves, previsto y sancionado en el artículo 121° del Código Penal, sanciona a quien ocasiona un daño grave en el cuerpo o la salud de una persona, poniendo en riesgo su vida o generándole incapacidad que requiera más de veinte días de atención o descanso médico.

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