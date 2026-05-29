El Segundo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Ica, a cargo del magistrado Malvis Granda Dongo, dictó cuatro meses de prisión preventiva contra Jesús Sánchez Araujo (30), investigado por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones graves, en agravio de Francis Anthony De La Cruz Llamocca.

Ataque criminal

Los hechos habrían ocurrido el pasado 23 de mayo de 2026, en un inmueble ubicado en el distrito de La Tinguiña, donde el imputado y agraviado se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas. En circunstancias aún materia de investigación, el investigado habría agredido al agraviado utilizando un arma blanca, ocasionándole heridas punzocortantes en la espalda y cuello.

Asimismo, se señala que el agraviado logró salir del inmueble en busca de ayuda; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, perdió el conocimiento en la vía pública, siendo auxiliado posteriormente por personal policial y trasladado de emergencia al Hospital Santa María del Socorro. El afectado presentó lesiones de consideración, requiriendo atención médica especializada e internamiento hospitalario.

La investigación preliminar también comprende registros fílmicos de cámaras de seguridad y diligencias policiales que habrían permitido la ubicación y detención del investigado.

Cabe señalar que, el delito de lesiones graves, previsto y sancionado en el artículo 121° del Código Penal, sanciona a quien ocasiona un daño grave en el cuerpo o la salud de una persona, poniendo en riesgo su vida o generándole incapacidad que requiera más de veinte días de atención o descanso médico.

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