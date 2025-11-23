Personal policial de la comisaría de La Tinguiña, en la provincia de Ica, logró detener en una rápida acción operativa a Kevin Anthony Contreras Quiroz de 30 años, quien es investigado por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio en grado de tentativa, tras atacar con un arma blanca a su hermano menor.

Ataque criminal

El hecho ocurrió alrededor de la 1:00 de la tarde del 20 de noviembre del 2025, cuando una mujer de avanzada edad, familiar directa de los involucrados, acudió de manera urgente a la dependencia policial para denunciar que el sujeto había agredido violentamente a su hermano de 16 años, identificado con las iniciales W. E.

Según la denuncia, Kevin Contreras habría atacado a su hermano con un cuchillo, provocándole un corte en la cabeza. De inmediato, el menor fue auxiliado y trasladado a un establecimiento de salud del distrito, donde recibió atención médica de emergencia. El estado del adolescente no fue detallado, pero fuentes policiales confirmaron que su intervención oportuna evitó un desenlace fatal.

Al llegar al lugar de los hechos, los agentes encontraron a Kevin Contreras aún portando el arma blanca utilizada en la agresión. Durante la intervención, el sujeto mostró resistencia física a la autoridad, por lo que los efectivos hicieron uso progresivo de la fuerza para reducirlo y proceder con su detención.

Tras asegurar el arma y controlar la situación, el detenido fue conducido a la comisaría de La Tinguiña.

