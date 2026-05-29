Escondido en el centro poblado Cajamarca, distrito de Capillas (Castrovirreyna - Huancavelica), fue hallado José Carlos Magallanes Magallanes (29), principal sospechoso en el feminicidio de la joven madre Johanna Katherine Uribe Calle de 37 años, hecho ocurrido en el distrito de Marcona (Nasca). La policía de la comisaría de Huachos trasladó ayer al sujeto hasta la sede judicial de Chincha para continuar con las diligencias en su contra.

Sujeto detenido

Como se recuerda, Johanna Uribe salió de su vivienda el pasado 16 de mayo para visitar al hombre con quien estaba iniciando una relación. Las cámaras de seguridad captan el momento en que ella ingresa al inmueble donde esperaba José Magallanes. En ese lugar fue asesinada de manera violenta, la necropsia arroja que perdió la vida por asfixia mecánica (estrangulamiento), además su cuerpo evidencia hematomas por objeto contundente.

La hora de muerte se estima entre las 3 a 5 de la madrugada del 17 de mayo. La misma cámara registra a Magallanes abandonar el lugar por la mañana. Desde entonces el sujeto paso a la clandestinidad. Se presume que llegó a Chincha donde tiene un pasado, y desde esa ciudad partió con dirección a la serranía de Huancavelica para esconderse, mientras en Marcona los deudos exigían su inmediata detención.

José Magallanes encontró un escondite en el poblado de Cajamarca, pero su presencia no pasó inadvertida para la población y la policía. Un equipo al mando del alférez Edward Rodrigo Borques de la comisaría de Huachos, comenzó el rastro criminal hasta llegar al lugar donde estaba el sospechoso. Los efectivos comprobaron que se trataba del mismo sujeto, presuntamente, involucrado en el caso de feminicidio de Nasca.

La intervención se realizó el 27 de mayo en horas de la noche y ayer (jueves) bajo estrictas medidas de seguridad Magallanes fue trasladado desde la serranía a la Policía Judicial de Chincha. Según información oficial, este cuenta con una requisitoria vigente, pero es además solicitado en Marcona por la investigación que se sigue en su contra por el asesinato de la joven madre, un caso que ha dejado devastado a la familia Uribe Calle.

EL DATO: En Cajamarca una persona de su entorno había permitido el alojamiento de José Magallanes. Pero su estadía no fue eterna y es que su presencia comenzó a llamar la atención hasta ser detenido por la policía de Huachos.

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