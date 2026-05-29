Arequipa vuelve a ser sede del Bádminton Open 2026, un torneo que empezó este viernes 29 y termina este domingo 31 de mayo, en el Coliseo del colegio Independencia Americana, en el Cercado de la ciudad.

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El torneo de grado 2 forma parte del Circuito Nacional de competiciones que otorga puntos para el ranking y cerrará la ventana de torneos del mes de mayo.

La actividad se disputará bajo la normativa de la Badminton World Federation (BWF) y contará con cuatro canchas oficiales. Además, harán parte del torneo las cinco modalidades convencionales de competencia y será abierto para distintas categorías: Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-19 y todo competidor.

El presidente de la Federación Deportiva Peruana de Bádminton (FDPB), Ignacio Argüelles, destacó que el torneo forma parte del compromiso de la nueva directiva por descentralizar el deporte.

“Este representa el segundo torneo que desarrollamos en esta ciudad, reafirmando nuestra apuesta por su crecimiento y consolidación como sede del bádminton nacional”, señaló.