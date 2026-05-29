El mercado laboral peruano muestra signos de recuperación tras la pandemia, pero esconde profundas brechas en el empleo juvenil que el próximo gobierno deberá enfrentar con urgencia. Aunque el desempleo general se mantiene relativamente bajo, la inserción laboral de los jóvenes sigue siendo uno de los principales desafíos estructurales del país.

De acuerdo con cifras de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) del INEI; al primer trimestre del 2026, la población económicamente activa (PEA) juvenil ascendió a 2 millones 831 mil personas, de las cuales cerca de 271 mil se encontraban desempleadas. Sin embargo, el problema va más allá del acceso al trabajo. La calidad del empleo es el punto crítico: más de la mitad de los jóvenes ocupados se encuentra en situación de subempleo, es decir, en trabajos precarios o con ingresos insuficientes para cubrir necesidades básicas.

Las cifras reflejan esta precariedad. Mientras la tasa de desempleo juvenil bordea el 9.6%, casi el doble del promedio nacional, la informalidad alcanza el 85%, muy por encima del promedio nacional (un ya alto 70%). A ello se suma una brecha en ingresos: un joven gana en promedio S/1,232 mensuales, significativamente menos que el promedio nacional de S/1,925.

Las barreras de entrada también son claras. La falta de experiencia (47.7%) y la escasez de vacantes formales (21.9%) explican por qué miles de jóvenes no logran insertarse en el mercado laboral. Esta situación empuja a muchos hacia la informalidad o los deja fuera del sistema, reflejado en el 17% de jóvenes que no estudian ni trabajan (NINI) en 2025.

PROYECCIONES

Frente a este escenario, las propuestas de los partidos en segunda vuelta presentan enfoques distintos. Fuerza Popular apuesta por incentivos a la contratación y al emprendimiento juvenil, como subsidios a la seguridad social, capital semilla y programas de formación técnica desde la secundaria, además de facilitar la transición al empleo formal.

Por su parte, Juntos por el Perú ha ofertado propuestas en distintos sentidos.

Recientemente ofrecieron aumentar el sueldo mínimo a S/ 1,500 mensuales (un aumento de 33%). Esta propuesta genera especial preocupación, pues en lugar de beneficiar a los jóvenes incrementaría más bien las barreras a la formalidad a este grupo ya vulnerable.

También ofrecieron un bono de S/ 6,150 soles para capacitación, emprendimiento o un subsidio al empleador; sin embargo, más allá de decir que será para 100,000 jóvenes, no se ha dado mayor detalle sobre la viabilidad técnica o económica de esta propuesta. Promueven además un Estado más activo en la generación de empleo, esto podría tener serias limitaciones dado el espacio fiscal con el que contará el próximo gobierno.

UNA GENERACIÓN EN RIESGO

El 56,1% de los jóvenes ocupados está subempleado y solo el 33,6% tiene un empleo adecuado.

Esto refleja que el principal problema de este segmento poblacional no es solo conseguir trabajo, sino acceder a uno con ingresos y condiciones dignas. El próximo presidente tiene un gran desafío frente la juventud.

DATO

1,232 soles es el ingreso promedio mensual de los jóvenes al primer trimestre de 2026.