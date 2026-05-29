La Fiscalía destruyó cerca de 20 bocaminas y 10 000 sacos con material aurífero que operaban de forma clandestina al interior de la Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi, en la provincia de La Unión.

Esta intervención fue ejecutada por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Arequipa en coordinación con efectivos especializados de la Policía Nacional, en el sector Necceta, distrito de Huaynacotas.

Durante la diligencia también fueron hallados y destruidos grupos electrógenos, motores, herramientas de perforación, sistemas de ventilación, combustible y explosivos, en aplicación del Decreto Legislativo N.° 1100.

En ese sentido, se constató la existencia de aproximadamente veinte bocaminas en actividad y diversos campamentos mineros permanentes.