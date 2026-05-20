Nuevos detalles salieron a la luz sobre el feminicidio de Johanna Katherine Uribe Calle, una joven madre de 37 años cuya muerte ha causado profunda conmoción en el distrito de Marcona (Nasca). Familiares y vecinos vienen exigiendo justicia y la pronta captura de José Carlos Magallanes Magallanes (26), quien actualmente permanece no habido.

Exigen justicia

Según las investigaciones, Johanna Uribe ingresó la noche del sábado a la vivienda donde ocurrieron los hechos, llevando consigo una cartera blanca, documentos personales y un regalo. Sin embargo, cuando los familiares y efectivos policiales realizaron el reconocimiento del cuerpo, la mujer ya no tenía ninguna de sus pertenencias. En el lugar solo se hallaron prendas del sospechoso, sábanas con manchas de sangre y otros indicios que vienen siendo analizados por peritos de criminalística.

La defensa legal de la familia sostuvo que la necropsia confirmó que la víctima falleció por asfixia mecánica y presentaba múltiples hematomas en el rostro y diversas partes del cuerpo, lesiones que habrían sido provocadas con un objeto contundente. Asimismo, reveló que José Carlos Magallanes registra antecedentes por violencia física y psicológica contra mujeres durante los años 2022 y 2025.

Durante las diligencias también surgieron indicios de un presunto encubrimiento por parte de familiares del sospechoso. Según la letrada, el padre de Magallanes habría sido incorporado en las investigaciones luego de que se detectaran contradicciones respecto al paradero de su hijo. Incluso, se informó que el progenitor habría indicado que el acusado “ya no regresaría”, mientras abandonaba la habitación que ambos ocupaban en Marcona.

De acuerdo con la información recopilada, Magallanes salió de la vivienda alrededor de las 6:14 de la mañana del domingo con dirección hacia Nasca. Horas después, habría enviado mensajes a una amiga de la víctima intentando sostener que ambos habían discutido y que Johanna se encontraba descansando, versión que fue desmentida por las pruebas recabadas por la Policía.

La hermana de la víctima relató que las dos hijas menores de Johanna atraviesan una situación emocional devastadora tras el crimen. Familiares y amigos realizaron un plantón exigiendo justicia y pidieron que el rostro del sospechoso sea difundido a nivel nacional para facilitar su captura. “Queremos que todo el Perú conozca quién es esta persona y que pague por lo que hizo”, expresó.

Mientras continúan las investigaciones, el velorio de Johanna Uribe se realizó en el Sindicato de Empleados de Marcona y su sepelio fue ayer a la 1:00 de la tarde, en el cementerio de la ciudad. La Policía Nacional, el Ministerio Público y agentes del AREINCRI mantienen operativos y labores de rastreo para ubicar al principal sospechoso.

Buscan a presunto feminicida de joven madre en Ica

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