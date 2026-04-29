La Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ODANC) de Ica dispuso la medida cautelar de suspensión preventiva por seis meses a un servidor judicial del Módulo de los Juzgados de Familia de Pisco, por estar vinculado a presuntos actos irregulares en el ejercicio de su función jurisdiccional.

Medida cautelar

Tal medida se fundamenta en una investigación disciplinaria rigurosa que reveló fundados elementos de convicción sobre la conducta del servidor judicial, que darían cuenta de una presunta conducta disfuncional atribuible a dicho servidor, quién incumpliendo lo normado en el Código de Ética de la Función Pública, habría hecho un uso inadecuado del cargo; así como, de los bienes y recursos del Estado; un mal uso del tiempo de trabajo y de la información privilegiada a la que tenía acceso, con lo cual, directamente contravino las obligaciones establecidas en el Reglamento Interno de Trabajo del Poder Judicial; además de no haber guardado reserva sobre las actividades del Poder Judicial, incumpliendo con su deber de confidencialidad; así como, un uso inadecuado de los bienes del Estado que se le encomendaron para su labor jurisdiccional.

Cabe señalar que, esta medida tiene como finalidad proteger la integridad de los procesos judiciales, evitar la repetición de actos similares, y preservar la transparencia y correcta administración de justicia. Siendo que, la medida cautelar de suspensión preventiva se ejecuta de manera inmediata y forma parte del proceso para una eventual determinación de responsabilidad disciplinaria y su correspondiente sanción.

“En este sentido, la ODANC Ica ratifica su firme compromiso de lucha frontal contra todo acto de corrupción, pues en un Estado Constitucional y Social de Derecho, no hay espacios para la corrupción. Por lo que, esta Oficina Descentralizada de Control, continuará ejerciendo sus funciones contraloras de manera estricta, a fin de garantizar un servicio de justicia transparente, eficiente y eficaz”, señala el documento emitido por la ODANC - Ica, que tiene como jefa a la Dra. Mary Luz Carpio Muñoz.

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