La jefa de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control de Ica Poder Judicial (ODANC Ica), Mary Luz Del Carpio Muñoz, afronta una grave acusación por presuntos actos de hostilidad laboral contra una trabajadora judicial, quien ha sido diagnosticada con depresión severa y debe tener un tratamiento con farmacéuticos.

Hechos de la denuncia

El 12 de setiembre del 2024, la asistenta judicial, Rosario Uribe López, quien trabaja en la ODANC Ica, informó al secretario general de SITRAJICA de la Corte Superior de Justicia de Ica, Miguel Rios Aquije, sobre los sucesos de presunta hostilidad laboral y pidió protección urgente y un traslado de puesto de trabajo.

Explicó que fue víctima de actos de hostilidad laboral (gritos, maltratos verbales, hostigamiento laboral) por parte de la jueza Del Carpio Muñoz, y la abogada Milagros Ylave Ochoa, quienes trabajan en la misma oficina. Todo empezó desde marzo del 2024, cuando la víctima fue designada de apoyo a la ODANC, donde señala ha tenido excesiva carga laboral y a pesar de cumplir con sus labores, recibía constantes maltratos hostil, conllevando al deterioro de su salud mental y física. El 2 de setiembre del 2024 llegó unos minutos tarde de trabajo por un cuadro de estrés y depresión, esa fecha habría sufrido maltrato.

“Al ingresar a laborar y apersonarme con la Dra. Mary Luz Del Carpio el porqué de los minutos de retraso recibí de su persona en forma humillante con gritos las expresiones: “yo no te he llamado” “largarte a trabajar”, para luego posteriormente acceder a regularizar mi tardanza, dándome con la sorpresa que se encontraba el personal de recursos humanos en la oficina y que la Dra. Del Carpio insistía en que se levante un acta. Una injusticia cuando muchas veces la especialista Ylave sin motivo de salud ingresa posterior a la hora de ingreso y que estos actos de hostilidad culminó con agravar mi salud, aunando más, quedando como precedente que con fecha 29 de agosto del 2024, en cumplimiento con mis deberes a razón de los acosos, maltratos, humillaciones por parte de las antes mencionadas con expresiones de “mejor no vengas a trabajar” “no te voy a desbloquear el celular todo lo que quieras decir lo haces por escrito”, se lee en la documentación, donde se adjunta el certificado médico legal que evidencia que el 5 de setiembre del año actual, Uribe López fue diagnosticada con depresión moderada a severa y insomnio no orgánico, además debe llevar un tratamiento con varios medicamentos.

Opinión legal

Frente al tema, este medio consultó al abogado, Jhonny Soto Jiménez, quien indicó la acusación también fue informada el 16 de setiembre, al presidente del Sub Comité De Seguridad y Salud en el Trabajo de la Corte Superior De Justicia De Ica, a quien se le pidió una intervención por los actos de hostilidad, asimismo con urgencia el traslado o reubicación de puesto de trabajo a otra área.

“He podido ver el caso de la magistrada que estaría humillando y gritando al personal que trabaja con ella dentro de la ODANC, es decir donde se ventilan las denuncias y donde se sanciona tanto al personal jurisdiccional como a los magistrados, respecto a hechos que marcan inestabilidad en la institución judicial. También se señala un presunto favorecimiento a otra trabajadora, para que pueda llegar tarde. Se ha presentado la denuncia ante la secretaria general de los trabajadores, el sindicato, también creo que el colegio de abogados debería accionar a través de secretaria y defensa gremial en favor de los colegas que vienen siendo maltratados injustamente, asimismo deberían presentar su denuncia ante la Junta Nacional de Justicia, y eso es lo que se debe hacer a mi criterio. Las denuncias están amparadas en la Ley 28806 y el decreto legislativo 728 que indica los trabajadores tienen derecho al buen trato y un buen ambiente laboral”, declaró.

Al ser consultado sobre el comunicado N° 21-2024 de la ODANC Ica, donde rechaza todo acto de hostigamiento y hostilidad laboral. El letrado añade que se estaría incurriendo en el presunto delito de peculado de uso, “Si la denuncia habla directamente de ella como involucrada y responsable de un hecho en agravio de un trabajador o ex trabajadores, ella tendría que sacar un comunicado a título personal, porque entonces ya habría la irregularidad del presunto delito de peculado de uso, porque nadie puede usar los bienes del estado para uso personal o para defenderse, eso se tiene que dar en forma personal, debió convocar a una conferencia de prensa o sacar un comunicado suscrito por ella misma, porque en ningún momento se señala a la ODANC, sino a ella”, dijo.

Soto Jiménez agrega que, en el caso específico, la denuncia debería ser investigada por la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, asimismo la jueza Del Carpio Muñoz, podría afrontar una sanción de suspensión e incluso la destitución del cargo. “Debería ser investigada por la Autoridad Nacional de Control, quien podría sancionar temporalmente por 6 meses o un año, hasta una posible destitución”, finalizó.

