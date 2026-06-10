Durante las acciones de control realizadas en la vía Juliaca-Huancané, en sector Ayabacas; personal de la Unidad de Emergencia y el grupo Terna, intervino un vehículo tipo camión, marca Volvo, el cual se encontraba estacionado con cargamento de mercadería, presuntamente de contrabando.

Tras las verificaciones efectuadas por el personal policial interviniente, se advirtieron indicios que vincularían el hecho con la presunta comisión del delito aduanero, en la modalidad de ingresar mercancías al territorio nacional eludiendo o burlando el control de las autoridades.

En el marco de las diligencias correspondientes, fue intervenido una persona de sexo masculino de 50 años de edad, conductor de la unidad. Asimismo, se procedió con la incautación del vehículo intervenido y su posterior traslado a los almacenes de Aduanas sede Juliaca, para las acciones técnicas y administrativas correspondientes.

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por la autoridad aduanera, el bien incautado tendría un valor aproximado de S/ 6 000 000.00 (seis millones de soles), monto que supera el umbral establecido por la normativa vigente para la configuración del presunto delito aduanero de contrabando.