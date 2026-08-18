La ciudad de Tacna amaneció en medio de estragos luego del ventarrón sufrido la noche del lunes que alcanzó hasta los 44 kilómetros por hora según registros del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Enormes paneles publicitarios, estructuras metálicas, viviendas de material rústico, ventanas, techos de material ligero y otros sufrieron severos daños debido al temporal.

La alerta del Senamhi indica que la ráfagas de viento y lloviznas intermitentes continuarán hasta este miércoles 19 de agosto en el marco del Fenómeno del Niño Costero 2026 - 2027.

Vientos alcanzaron los 44 kilómetros por hora según el Senamhi. (Fotos: Correo)

Vientos alcanzaron los 44 kilómetros por hora según el Senamhi. (Fotos: Correo)

Vientos alcanzaron los 44 kilómetros por hora según el Senamhi. (Fotos: Correo)

Ventarrón se llevó las mámparas de centro comercial. (Fotos: Correo)

Llovizna ocasionó cortocircuito en la avenida Pinto, avenida La Cultura y asociación Vista Alegre. (Foto: Difusión)

Clases presenciales se suspendieron este martes 18 de agosto. (Foto: Difusión)