La Superintendencia Nacional de Migraciones hizo efectiva la expulsión de 42 ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular, como parte de las acciones de control destinadas a reforzar el orden y la seguridad en el país.

El operativo se ejecutó en coordinación con la División de Extranjería de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Según se informó, del total de expulsados, 35 son venezolanos y siete colombianos. Además, durante las verificaciones realizadas por las autoridades también se determinó que dos de los intervenidos registraban sentencia condenatoria, información que fue considerada dentro del procedimiento correspondiente.

Los ciudadanos fueron trasladados y posteriormente expulsados del territorio nacional a través de la frontera, en cumplimiento de las medidas administrativas adoptadas y de la normativa migratoria vigente.

Seguridad

El superintendente nacional de Migraciones, Luis Fares Yunis Herrera, sostuvo que el Estado mantendrá un control efectivo sobre el ingreso y permanencia de ciudadanos extranjeros.

“Quien ingresa o permanece en nuestro territorio debe respetar nuestras leyes”, afirmó, al confirmar que la institución que dirige continuará con las acciones de fiscalización.

La reciente intervención forma parte de una estrategia que busca intensificar la verificación migratoria en puntos estratégicos y zonas fronterizas.

Durante 2026, Migraciones ha desarrollado miles de operativos junto con la PNP para identificar infracciones y adoptar las medidas previstas por ley. En mayo, la entidad informó que ya había ejecutado más de 2,700 operativos a nivel nacional.

La legislación migratoria contempla la expulsión como una sanción para infracciones muy graves y puede establecer un impedimento de reingreso al Perú de hasta 15 años, según las circunstancias de cada caso.