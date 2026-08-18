Carlos Neuhaus confirmó que liderará un comando privado frente al Fenómeno El Niño, conformado por diferentes gremios empresariales con el objetivo de colaborar con el Estado en las acciones de prevención ante los posibles efectos del evento climático.

En entrevista con RPP, Neuhaus señaló que el grupo está integrado por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

“Poco a poco se ha ido formando. Está la Sociedad Nacional de Industrias, la Confiep, AGAP, la SNMPE”, indicó. Agregó que también participa Abraham Levy, cuyos aportes sobre las condiciones meteorológicas consideró importantes.

Comando realiza inventario de maquinaria

Neuhaus informó que ya visitó Piura y Trujillo con la finalidad de elaborar un diagnóstico de las condiciones en dos zonas consideradas dentro de las acciones preventivas frente a El Niño.

Uno de los primeros trabajos del comando será identificar la maquinaria que podría utilizarse para atender emergencias y ejecutar labores preventivas.

“Estamos haciendo un inventario de las maquinarias que existen para movimiento de tierras, retroexcavadoras, camiones”, explicó.

Neuhaus también planteó evaluar el uso de camiones mineros de mayor capacidad para labores vinculadas con la descolmatación de ríos.

Neuhaus pide supervisar compras durante emergencias

El líder del comando privado también se pronunció sobre las declaratorias de estado de emergencia y pidió que los procesos de adquisición realizados bajo este mecanismo tengan supervisión.

Sus declaraciones se producen después de que la presidenta Keiko Fujimori anunciara que el Gobierno evalúa declarar en emergencia distritos y regiones afectados por las recientes lluvias.

Neuhaus consideró que una medida de este tipo debe manejarse con cuidado y contar con vigilancia de la Contraloría General de la República, especialmente en los procesos de compra.

“A veces hay algunas personas que aguantan las compras para esperar el estado de emergencia para ‘a río revuelto, ganancia de pescadores’; entonces tiene que manejarse con cierto cuidado”, sostuvo.