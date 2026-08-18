La Policía Nacional investiga el asesinato de la abogada Hellen Giuliana Silva Padilla, ocurrido el último sábado 15 de agosto en un restobar del centro poblado de San Martín de Porres, en la provincia de Pacasmayo, región La Libertad.

De acuerdo con el jefe de la Policía en la región, general Ricardo Espinoza, el crimen estaría vinculado con un conflicto entre la abogaday un clienteque le pidió la devolución de su dinero.

En diálogo con RPP, el mando policial explicó que el presunto autor intelectual del crimen habría quedado inconforme con la defensa legal brindada por la abogada. Por ello, según la hipótesis policial, habría exigido la devolución del dinero mediante amenazas de muerte.

Espinoza agregó que en el teléfono celular de la víctima se encontraron mensajes amenazantes. La abogada fue asesinada de un disparo mientras se encontraba reunida con sus amigos en un restaurante.

“Hemos encontrado amenazas de muerte”, señaló el general PNP.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que un hombre, quien llevaba el rostro cubierto con un casco, apuntó directamente a la cabeza de la abogada y le disparó a través de las rejillas del restaurante.

La víctima, quien había celebrado su cumpleaños apenas dos semanas antes, deja a dos hijos en la orfandad.

La Policía ya identificó a las personas involucradas en el crimen y viene coordinando los operativos necesarios para concretar sus capturas.