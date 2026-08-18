El Gobierno Regional de Tacna a través del sector de Educación dispuso la suspensión de clases presenciales para hoy, martes 18 de agosto, en los colegios públicos y privados de la Ugel Tacna así como en los planteles del distrito de Ite de la Ugel Jorge Basadre.

Según indicó a través de un comunicado, la disposición se sustenta en las primeras evaluaciones efectuadas en los centros educativos los cuales revelan que no se presentan condiciones adecuadas para el normal dictado de clases con presencia de estudiantes.

Planteles en evaluación

Hasta un 50% de colegios de la región presentan un nivel de inundación, indicó el director Yuri Mejía Tang, lo que podría ocasionar accidentes en los alumnos.

Los directores de los colegios deben evaluar las condiciones de los ambientes escolares ante el fenómeno meteorológico y de presentarse alguna afectación lo reportarán para subsanarlo y retomar el servicio educativo. Docentes y padres a través del hilo telefónico reportaron ayer inundaciones en el colegio Lastenia Rejas de Castañón y Antonio Moreno de Cáceres, en Pachía.