César Astudillo Salcedo, ministro del Interior, señaló ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Senado que las deficiencias del sistema de justicia dificultan la lucha contra la inseguridad ciudadana. Durante su exposición, remarcó la necesidad de una respuesta conjunta entre las instituciones del Estado y defendió los estados de emergencia como una medida para fortalecer el control territorial y hacer frente al crimen organizado.

Astudillo señaló que la criminalidad ha evolucionado y que la extorsión y el sicariato representan actualmente las principales amenazas para la Policía Nacional. Explicó que las organizaciones delictivas han reducido prácticas como los asaltos a entidades bancarias y los secuestros para enfocarse en actividades que les generan mayores ganancias.

Asimismo, advirtió que estos grupos recurren cada vez más a herramientas tecnológicas y sistemas satelitales para desarrollar sus operaciones, mientras que la Policía enfrenta una considerable brecha tecnológica que, según reconoció, debe ser atendida.

Para reforzar la seguridad en las ciudades, el ministro propuso ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en la vigilancia de las fronteras, de modo que un mayor número de efectivos policiales pueda ser destinado a labores de seguridad ciudadana. En ese contexto, informó que, con apoyo de la cooperación internacional, se trabaja en la implementación de un sistema de vigilancia mediante drones en la zona fronteriza, principalmente en el río Putumayo.

El ministro consideró que la extensa geografía amazónica constituye uno de los principales desafíos para el Estado, por lo que planteó la necesidad de una reforma integral de la infraestructura y el fortalecimiento de las capacidades operativas en esta región.

Durante su exposición, el ministro del Interior también se refirió a la incidencia de homicidios y señaló que los registros se mantienen en niveles similares a los del año pasado. No obstante, reconoció que persiste el reto de reducir estas cifras. Ante la percepción de un aumento de la violencia, Astudillo sostuvo que existe una “percepción mediática” que no necesariamente coincide con los datos oficiales.

Asimismo, informó que actualmente el país cuenta con 1.346 comisarías.