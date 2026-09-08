El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Pedro Hernández, informó en entrevista con Canal N que el Poder Ejecutivo todavía no ha presentado las demandas de inconstitucionalidad que anunció contra diversas leyes aprobadas por el Congreso. Según explicó, estas normas podrían afectar negativamente las finanzas públicas y contribuir al incremento del déficit fiscal.

Pese a que el Ministerio de Economía y Finanzas había anunciado la presentación de al menos cuatro demandas de inconstitucionalidad para frenar iniciativas del Congreso que implican un mayor gasto público, Pedro Hernández precisó que, hasta el momento, el Tribunal Constitucional no ha recibido ningún recurso formal relacionado con estos casos.

“Entiendo por declaraciones públicas de los señores involucrados que estaban presentando cuatro proyectos, cuatro demandas de inconstitucionalidad. Pero que yo tenga conocimiento hasta el día de hoy estas no han sido presentadas”, sostuvo.

El presidente del Tribunal Constitucional, como máximo intérprete de la Constitución, aclaró que el organismo no puede actuar de oficio ni aplicar sus sentencias de manera retroactiva. Asimismo, señaló que la jurisprudencia vigente establece que el Ejecutivo es el único responsable de la administración de la hacienda pública. En ese sentido, atribuyó a la anterior conformación del TC la existencia de vacíos legales que habrían permitido la promulgación de este tipo de normas.

En esa línea, Hernández señaló que corresponde al Ejecutivo presentar los recursos legales respectivos dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente. Una vez recibidos, el pleno del Tribunal Constitucional podrá analizar de manera independiente la constitucionalidad de cada una de las leyes cuestionadas.

“El tribunal no puede actuar de oficio ni las sentencias pueden simplemente tener una retroactividad. Lo que habrá que esperar en todo caso es que, si está todavía en el plazo legal para poder cuestionarlas, se interpongan las acciones correspondientes y el tribunal analizará cada una de estas medidas”, manifestó.