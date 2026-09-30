Huánuco: ronderos obligan a jueza de paz a hacer “ranas” tras ser acusada de retener S/35 mil

Tras acreditar la responsabilidad penal del acusado durante el juicio oral, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Leoncio Prado, representada por la fiscal adjunta provincial Isabel Melgar Ruiz, logró una condena de 14 años de pena privativa de libertad efectiva contra Juan Mesia, por el delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual.

Los hechos ocurrieron el 20 de marzo de 2022, en Tingo María. La agraviada, identificada con las iniciales D. J., de 20 años, acudió a un establecimiento nocturno, donde consumió bebidas alcohólicas. Alrededor de las 5:00 a. m., cuando se encontraba en una situación de vulnerabilidad, fue conducida por el acusado hasta un inmueble ubicado en el jirón César Vallejo, en Castillo Grande, donde se produjo la agresión sexual.

MEDIOS PROBATORIOS

Durante el juicio oral, la representante del Ministerio Público sustentó la acusación con diversos elementos probatorios, entre ellos el Certificado Médico Legal, la Pericia Psicológica, testimonios y la Entrevista Única en Cámara Gesell. Estos elementos fueron valorados por el órgano jurisdiccional para establecer la responsabilidad penal del acusado.

El Juzgado Penal Colegiado Permanente Supraprovincial de Leoncio Prado impuso a Juan Mesia 14 años de pena privativa de libertad efectiva. Asimismo, ordenó el pago de S/ 15 000 por concepto de reparación civil a favor de la agraviada y dispuso su inhabilitación definitiva para realizar actividades vinculadas con la enseñanza y el entorno educativo.

Como parte de las medidas de protección y atención a la víctima, también se dispuso que reciba tratamiento psicológico.