La Gerencia Regional de Salud (Geresa) de La Libertad indicó que durante la jornada de vacunación desarrollada del 21 al 27 de septiembre se logró un avance de cobertura global del 70%, lo que representa a 26,720 personas protegidas de manera oportuna contra el sarampión, la tos ferina, el Virus del Papiloma Humano (VPH), neumonías y otras patologías prevenibles.

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El reporte técnico también detalla que la vacunación en niñas y niños de 9 años contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) fue la de mayor acceso en esta edición, seguida de cerca por la aplicación de la vacuna TDAP para la protección contra la tos ferina en gestantes.

En la evaluación de metas según curso de vida, la RIS de Gran Chimú lideró el ranking regional, seguida por las jurisdicciones de Pacasmayo y Pataz.