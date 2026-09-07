El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, presentó ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Senado el plan de acción de las Fuerzas Armadas para enfrentar los impactos del Fenómeno El Niño. Durante su intervención, informó que se emplearán buques multipropósito para trasladar batallones desde el sur del país hacia las zonas que registren una mayor afectación.

Asimismo, precisó que su sector estará a cargo de la intervención en 22 puntos críticos, considerados de alta complejidad, para ejecutar trabajos de descolmatación en ríos y cauces.

Para ejecutar estas labores de mitigación, el Ministerio de Defensa desplegó 22 compañías de ingeniería para emergencias en distintos puntos del país: siete en Piura, siete en Lima, tres en Tumbes, dos en Lambayeque, dos en Ica y una en La Libertad.

El titular del sector destacó que la situación más crítica se encuentra en el río Piura, debido a su extensión. En esta zona se proyecta remover más de 1 millón de metros cúbicos de sedimentos. Para agilizar los trabajos, indicó que ya cuentan con financiamiento del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y que se aplicará el mecanismo de Obras por Impuestos, con participación del sector privado.

Sobre el requerimiento presupuestal, Rafael Belaúnde informó que el sector Defensa solicitó 575 millones de soles para atender la emergencia. Del total, 68.5 millones de soles serán destinados a los trabajos de descolmatación en los puntos críticos asignados.

Asimismo, cerca de 400 millones de soles se utilizarán para recuperar la capacidad operativa de la aviación del Ejército y de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), además de garantizar el abastecimiento de combustible y las horas de vuelo de los buques de la Marina de Guerra del Perú (MGP).

En materia de política exterior, el ministro destacó que las Fuerzas Armadas mantienen relaciones bilaterales con 22 países y cuentan con 28 convenios suscritos con entidades multilaterales. Asimismo, confirmó que se garantizó el financiamiento para asegurar la continuidad de la campaña científica anual a la Antártida a bordo del B.A.P. Carrasco.

Finalmente, informó que 180 efectivos peruanos se encuentran desplegados en misiones de paz de las Naciones Unidas en el Congo, África Central, Abyei, Sudán y el Líbano.