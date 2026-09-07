El ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, llegó este lunes al Palacio Legislativo para participar en la sesión de la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno. La mesa de trabajo es presidida por el congresista Francisco Giampetri y la reunión está enfocada en la situación de seguridad ciudadana y las acciones del sector frente a la criminalidad.

Durante la sesión, Astudillo expone un diagnóstico del Ministerio del Interior y explica las proyecciones de su gestión. Su presencia ocurre días después del secuestro del empresario minero Jenss Lara y el asesinato de sus acompañantes en La Libertad, Trujillo.

¿Por qué no viajó a Trujillo?

El caso generó cuestionamientos por la ausencia del titular del Interior en Trujillo durante las primeras acciones desplegadas tras el ataque ocurrido el 30 de agosto. Astudillo explicó posteriormente que no viajó debido a una situación familiar delicada y aseguró que coordinó las operaciones desde Lima, mientras el comandante general de la PNP, Óscar Arriola se trasladaba a La Libertad.

El titular del Interior continúa explicando las medidas que viene adoptando su sector para enfrentar la inseguridad. Además tiene previsto responder un pliego de preguntas de los parlamentarios presentes sobre temas de seguridad ciudadana.