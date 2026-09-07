El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, llegó este lunes 7 de setiembre al Palacio Legislativo para participar en la sesión de la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno. A su llegada, el titular del sector evitó responder a las preguntas de la prensa y señaló que atenderá a los medios al finalizar la reunión.

La sesión corresponde a la segunda convocatoria no ordinaria de la comisión y está presidida por el congresista Francisco Giampietro, presidente de este grupo de trabajo. La reunión se desarrolla en la Sala Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo.

¿Qué temas se abordarán?

Belaúnde fue convocado para informar sobre el diagnóstico de su sector y las proyecciones de trabajo que contempla durante su gestión. Además, deberá abordar otros asuntos vinculados con las funciones del Ministerio de Defensa.

El ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, también fue citado para esta jornada y tiene previsto presentarse ante la comisión a las 4:00 p. m. Durante su visita responderá sobre las acciones del sector frente a la inseguridad ciudadana.