La Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Senado, presidida por Francisco Calisto (Renovación Popular), recibirá hoy al ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, y al titular del Interior, César Astudillo, para conocer sus planes de gestión.

Belaúnde acudirá a las 2:00 p.m. y deberá explicar la situación de su cartera. Su presentación está enmarcada en cuestionamientos por la omisión de declarar a su padre como uno de los directores de la empresa Paltarumi y por sus vínculos con la directora de la minera Poderosa.

A las 4:00 p.m. será el turno de Astudillo de exponer ante el grupo parlamentario. Su intervención está circunscrita a la masacre de Trujillo, donde cuatro personas fueron asesinadas durante el secuestro de un empresario minero.