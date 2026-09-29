Huánuco: dictan nueve meses de prisión preventiva a hombre acusado de intentar matar a su expareja

El Primer Juzgado Civil de Huánuco admitió a trámite una demanda de amparo presentada por asociaciones de la feria sabatina contra la remodelación de la Alameda de la República. El juez Jean Agurto programó la audiencia virtual para el próximo 5 de noviembre.

La demanda acusa al Gobierno Regional y a la Municipalidad Provincial de omitir la consulta previa estipulada en la Ley 29785 y el Convenio 169 de la OIT. El abogado Pier Paolo Marzo señaló que la obra afecta directamente a unos 1300 feriantes, muchos de los cuales pertenecen al pueblo quechua.

Los comerciantes rechazan los talleres informativos previos y exigen transparencia sobre su plan de reubicación. Asimismo, han solicitado formalmente que se evalúe el campo ferial Puelles como una alternativa definitiva para continuar con sus actividades económicas.